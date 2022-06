Basket Serie A2 maschile – Stings, Casalvieri al passo d’addio

MANTOVA In casa Staff si starebbe consumando un clamoroso divorzio. Il gm Gabriele Casalvieri pare infatti destinato a lasciare la società mantovana dopo sette anni di onorato servizio. Usiamo il condizionale perchè sia il diretto interessato che la dirigenza degli Stings hanno preferito non commentare l’indiscrezione circolata ieri. Ma le voci sembrano davvero fondate. Con tanto di nuova destinazione (Treviglio) per il dirigente che ha legato il suo nome alla Pallacanestro Mantovana per ben sette stagioni. Secondo i bene informati, la Blu Basket sta per definire il nuovo assetto manageriale con l’arrivo appunto di Casalvieri, che assumerà l’incarico di general manager, mentre Euclide Insogna, storico uomo forte del club bergamasco, lo affiancherà come direttore sportivo. Se la notizia dovesse trovare conferma, è chiaro che gli Stings perderebbero una figura importante dello staff, l’uomo che per sette anni ha fatto da tramite tra squadra e società. In un momento delicato per il club, impegnato a definire il budget per affrontare la prossima stagione con l’obiettivo di dare continuità al buon lavoro svolto nell’ultima annata. La partenza di Casalvieri, in tal senso, rischia però di modificare assetti e strategie, senza considerare che non sarà facile trovare un sostituto all’altezza. A breve è previsto un Cda, che potrebbe confermare Adriano Negri nel ruolo di presidente nonostante la squalifica rimediata dopo il fattaccio di Verona. Intanto la squadra è stata iscritta al prossimo campionato di A2.

Questo, del resto, è periodo di bilanci e resa dei conti per tanti club. Molto complicata è la situazione a Ferrara, rivale storica degli Stings: il patron D’Auria, complice anche alcuni problemi di salute, non pare più in grado di proseguire in solitaria e in caso di mancati ingressi in società per ripianare i debiti e mettersi in regola con le norme Com.te.C la continuazione dell’attività pare l’unica opzione in quanto la cessione del titolo sportivo, per proseguire eventualmente in B, è ammessa solo dopo avere adempiuto a tutti i pagamenti dovuti.