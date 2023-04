Pallavolo B maschile – Gabbiano, niente regali al Forlì. Kema a Spezzano, E’più per l’exploit

Mantova Va in scena oggi la penultima giornata di campionato nel girone C della serie B maschile. Ultimo impegno casalingo per il Gabbiano Top Team, primo della classe a punteggio pieno, che affronta a Cerese il Querzoli Forlì (ore 18, arbitri Bosio e Campisi di Reggio Emilia), al momento terzo a quattro punti dal Dual Caselle, che a sua volta occupa la seconda poltrona utile a disputare i play off. «Le ultime due partite di regular season, prima contro i romagnoli e poi ad Asola – afferma il diesse Stefano Melli – serviranno per prepararci alle sfide nelle quali ci giocheremo la promozione in A3. Garantiamo comunque il massimo impegno, anche per una questione di rispetto verso le altre squadre e il nostro pubblico, considerato che quella contro Forlì è l’ultima gara casalinga della stagione regolare». L’avversario del Gabbiano, per sperare di accedere ai play off raggiungendo il secondo posto, deve fare bottino pieno e sperare che l’E’più Viadana batta il Dual Caselle di Sommacampagna (si gioca al Palafarina alle ore 18, arbitri Denise Danza di Asti ed Enrica Romana Turco di Cuneo. «Concentriamoci sul nostro gioco – afferma coach Panciroli – proveremo a dare filo da torcere alla vice capolista, che gioca molto bene. Sulla carta è un impegno proibitivo, anche perchè Bellei, Silva e Melli sono assenti, Colella e Chiesa non al massimo della condizione. Ma non vogliamo fare regali».

La Kema Asolaremedello è impegnata a Spezzano (ore 18, arbitri Dalila Viterbo di Livorno e Gabriele Pulcini di Pisa) contro il Malagoli in lotta per la salvezza. «Veniamo dal successo casalingo nel derby con Viadana – ricorda coach Mutti – l’obiettivo è quello di chiudere bene la stagione in queste ultime due partite». Pignatelli giocherà libero al posto Caleffi.

IL PROGRAMMA

SERIE B MASCHILE

Gabbiano-Querzoli Forli

(Cerese, ore 18)

E’più Viadana-Dual Caselle

(Viadana, ore 18)

Malagoli-Kema Asolarem

(Spezzano, ore 18)

SERIE B1 FEMMINILE

Nardi Volta-Castel d’Azzano

(Volta Mantovana, ore 20.30)

Euromontaggi-Aduna Pd

(Porto Mantovano, ore 20.30)

SERIE B2 FEMMINILE

Mio Volley-Inox Rivalta

(Gossolengo, ore 18.30)

Cai Stadium-PolRiva

(Mirandola, ore 18.30)

Vtb Aredici-Davis Stradella

(Bologna, ore 18.30)

SERIE D MASCHILE CRL

Gabbiano-Valtrompia

(Cerese, ore 21)

SERIE D FEMMINILE

Vallesabbia-San Lazzaro

(Roè Volciano, ore 20.30)

Piubega-Esperia Cremona

(Piubega, ore 20.30)

Ngs Porto-Roncadelle

(Porto Mantovano, ore 17)