Cede un sottopasso: strada bloccata tra Garolda e Roncoferraro

RONCOFERRARO – Un cedimento improvviso del sottopasso di un canale, fortunatamente avvenuto mentre non stava transitando nessuno, ha avuto come conseguenza la chiusura al traffico della strada, fino alla realizzazione dei lavori di sistemazione: il fatto si è verificato a Garolda di Roncoferraro, lungo la strada provinciale 31 e di fatto interrompe il collegamento principale tra la frazione e il capoluogo del Comune.

Nella giornata di ieri è arrivata, come prevedibile, l’ordinanza della Provincia di Mantova che dispone la «chiusura temporanea al traffico della provinciale 31 “Garolda – Castel d’Ario”, in prossimità della progressiva chilometrica 1+700, nel territorio del Comune di Roncoferraro, per il cedimento del sottopassante stradale del Canale Allegrezzola avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 27 aprile. Dalle ore 13.30 della stessa giornata, la Provincia, con apposita ordinanza, ha dovuto sospendere la circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli, pedoni compresi. Il divieto di transito resterà in vigore sino al ripristino delle condizioni ritenute indispensabili per garantire la sicurezza della circolazione stradale. Durante l’interruzione il traffico sarà deviato sulla S.P. ex S.S. n. 482 “Alto Polesana”, sulla S.P. n. 33 “Roncoferraro – Ponte S. Benedetto Po” e sulla S.P. n. 30 “Mantova – Roncoferraro – Villimpenta”». Nella giornata di ieri i tecnici del consorzio di bonifica territori del Mincio hanno effettuato una serie di controlli e di verifiche per capire anche quale intervento risolutivo adottare: il cedimento principale ha riguardato la struttura in muratura del sottopasso del canale e ha fatto crollare una porzione abbondante di carreggiata; un secondo cedimento si è verificato sull’altra corsia ma, in quel caso, è forse imputabile alla tana scavata da qualche nutria. In ogni caso serviranno diversi giorni per capire che intervento di consolidamento porre in essere.