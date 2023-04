Calcio Serie C – Mandorlini: “Mantova, tutti uniti per salvarci. A Vercelli la partita più difficile”

Mantova Manca poco, un giorno, alla super sfida di domani al “Piola” di Vercelli, tra la Pro e il Mantova. La formazione virgiliana è attesa da questo importante scontro diretto che potrebbe direzionare nel verso giusto la sua corsa salvezza, in attesa poi dell’ultimo atto contro il Padova che chiuderà la regular season. E’ un Mantova che deve trovare la via dei tre punti e che dovrà giocare con il piglio visto nelle ultime due giornate di campionato. Battere la Pro Vercelli in trasferta sarà tutt’altro che semplice, ma il Mantova non ha alternative. «E’ una gara molto delicata – ha commentato il tecnico biancorosso Andrea Mandorlini – sicuramente la più difficile da quando sono arrivato. La Pro Vercelli è una squadra in forte crescita, con delle qualità importanti e dobbiamo essere pronti come lo siamo stati contro il Renate. Concentrazione massima dall’inizio alla fine, perchè queste sono sfide che contano tantissimo». I biancorossi arrivano da una settimana di lavoro serena, in cui si è sentita ancora molto la spinta dei sostenitori virgiliani dopo la grande vittoria di domenica scorsa. «L’entusiasmo sicuramente aiuta. A noi è servito per rimontare la partita col Renate. Quella di domani sarà un’altra storia e dobbiamo farci trovare pronti. Ho letto – prosegue il mister – che ci saranno al seguito tanti tifosi e questo sicuramente può fare solo che piacere». La Pro Vercelli si potrebbe definire un po’ come una delle sorprese in negativo della stagione. Costruita per vincere, la squadra piemontese è ancora lì a lottare per la salvezza. «Al di là delle questioni tattiche – spiega il tecnico biancorosso – ci sono giocatori che hanno fatto categorie importanti. Sono davanti a noi in classifica e faremo di tutto per raggiungerli».

Mantova ritrovato sul piano del morale e squadra ben messa in campo. Squadra che vince non si cambia? «In ballo ci sono molti fattori. Contro il Renate, chi è entrato dalla panchina ci ha dato un’ottima spinta, siamo riusciti a ribaltare la gara riprendendo un po’ le misure anche sul piano tattico. Vediamo». Doppia cifra per Bocalon, in gol anche Mensah. Solitamente si dice che quando segnano gli attaccanti, la squadra è in salute. «Sono stati gol importanti. Ottimo il movimento di Mensah e Bocalon sta dimostrando tutto il suo valore. Dispiace aver perso alcuni giocatori, come Messori, che avrebbe potuto darci una mano sul piano della forza, ma in mezzo al campo abbiamo recuperato pedine importanti». E’ inoltre fondamentale mantenere una buona solidità difensiva: «Ci siamo aggiustati bene. Al di là del gol del Renate, abbiamo subìto veramente poco. Abbiamo trovato una buona solidità e speriamo di continuare così».