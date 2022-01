Calcio dilettanti – I club stoppano o riducono l’attività in attesa delle date

MANTOVA In attesa di ricevere informazioni precise oggi dal Crl (questo è il giorno fissato dal presidente Carlo Tavecchio per comunicare le date della ripartenza), le società mantovane di Eccellenza e Promozione (ma la situazione è simile anche nelle categorie inferiori) si trovano nel limbo. Due su sette continuano a lavorare, seppure a ranghi ridotti, tutte le altre per sicurezza hanno deciso di interrompere direttamente gli allenamenti. Anche perché è abbastanza difficile lavorare senza sapere quale sarà il giorno effettivo della ripartenza. Facciamo un viaggio tra “color che son sospesi”, come avrebbe detto Dante, una corsa a ostacoli (le quarantene e le convalescenze dovute al virus, le difficoltà dovute all’ormai famigerato return to play) per arrivare nella miglior forma possibile alla ripartenza effettiva. Ricordiamo che il nuovo restart dovrebbe essere programmato al 30 gennaio per l’Eccellenza e al 6 o 13 febbraio (più probabile il 13) per i campionati dalla Promozione in giù e per le giovanili.

Si allena dal 3 gennaio, pur con qualche precauzione il Castiglione, come ricorda mister Fabio Esposito: alcuni giocatori che presentavano sintomi influenzali sono a riposo e faranno dei test, gli altri stanno sostenendo le tre sedute settimanali. Ferma invece la Governolese: «Prima di riprendere gli allenamenti vogliamo capire cosa decide il Crl sulla data di ripartenza del torneo – dice il tecnico Andrea Osti – due o tre atleti faranno dei test molecolari per capire se sono positivi o meno».

In Promozione ferme quasi tutte, come l’Asola: «Gli allenamenti sono al momento sospesi, prima di valutare quando riprendere attendiamo la data di ripresa del torneo da parte del Crl – dice il presidente Massimo Tozzo – ovviamente è annullata l’amichevole di sabato con la Leoncelli che avevamo fissato a dicembre». «Al momento siamo fermi – dice il mister della Castellana Alessandro Cobelli -, speriamo di riprendere a breve. Qualche atleta è in quarantena». Pure il San Lazzaro è in attesa: «Siamo fermi – dice il diesse Michele Jacopetti – attendiamo le decisioni del Crl prima di decidere come muoverci». Stessa linea allo Sporting: «La squadra è ferma, anche noi decideremo quando riprendere gli allenamenti – dice il patron Devis Cavagna – in base alle decisioni del Comitato». L’unica società di Promozione al lavoro è il Suzzara di Andrea Bellini: «Ci stiamo allenando a ranghi ridotti, non con tutti gli effettivi. Tre atleti sono positivi, qualcuno è ancora in ferie. Abbiamo integrato il gruppo della prima squadra con qualche ragazzo della Juniores».