Pallavolo serie A3 – Serafini: “Gabbiano in crescita Tutti si impegnano al massimo”

Mantova Cresce l’attesa per vedere all’opera il Gabbiano nel prossimo campionato di A3. Mantova torna a respirare volley di alto livello e serve impegno ed entusiasmo da parte di tutti, squadra, società e staff tecnico, ma anche da parte di chi vorrà seguire il volo in serie A del Top Team. Si sta lavorando per questo attraverso una serie di amichevoli, anche se gli infortuni di Parolari e Depalma non ci volevano. I test di allenamento danno comunque ottimi segnali. L’ultimo con la Geetit Bologna, formazione che si è qualificata per i play off nello scorso campionato di A3, ha visto la vittoria di Gola e compagni per 3-1 (26-24, 25-16, 23-25, 25-23). Il risultato aveva un’importanza relativa, ma chi ha assistito alla partita si è divertito durante le due ore di gioco. Soddisfatto al termine dell’allenamento congiunto il tecnico del Gabbiano Simone Serafini: «Ho avuto buone sensazioni. Stiamo crescendo come livello di gioco e come intensità fisica. Ma abbiamo ancora tre settimane per oliare i meccanismi e crescere ulteriormente. Devo dire che la squadra ci sta mettendo grande impegno e disponibilità e ci vuole pazienza, anche da parte di chi ora è fermo ai box. Abbiamo avuto due belle tegole con gli infortuni di Depalma e Parolari, che aspettiamo, ma intanto stiamo lavorando bene sul piano fisico: il morale e i risultati si vedono nei test di allenamento. Con Bologna ci siamo divertiti e il pubblico presente, numeroso, anche. Dobbiamo continuare a migliorare con equilibrio e la costanza che non deve mai venire meno. E’ così dal 21 agosto grazie al lavoro fisico di Elena Giannotta; gradino dopo gradino cercando di mettere in evidenza i nostri punti di forza e mascherare eventuali lacune. Non esistono le squadre perfette. La strada da seguire non deve prescindere dall’entusiasmo e l’impegno che tutti ci devono mettere. Siamo una neopromossa e sono tanti i giocatori alla loro prima esperienza in A3». Oggi il Gabbiano sarà al PalaMadiba di Modena per il triangolare Emmeti Clima Gold, ️ con Villa d’Oro (match alle ore 16) e Stadium Mirandola (ore 18). Mirandola-Villa d’Oro si gioca alle ore 20.

Sergio Martini