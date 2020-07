Escursioni gratuite nella natura di Mantova: doppio appuntamento nel weekend

MANTOVA Si conclude con un doppio appuntamento il programma di luglio di Crescere Sostenibili, ciclo di escursioni gratuite nella natura che abbraccia la città di Mantova, promosso dal Parco del Mincio e dal Comune di Mantova con il sostegno del Ministero dell’Ambiente.

Sabato 25 luglio si svolge “Alla scoperta del parco periurbano”, passeggiata con guida ambientale per conoscere in modalità eco-friendly gli spazi verdi attorno a Mantova. L’escursione avrà inizio alle ore 17 e prevede l’esplorazione con guida naturalistica degli ambienti che circondano la città-reggia dei Gonzaga, resi unici dall’incontro tra terra e acqua, tra la magnificenza del centro storico e l’altrettanto stupefacente biodiversità dei laghi formati dal fiume Mincio. Si partirà dal nuovo ponte ciclopedonale realizzato dal Parco del Mincio con Comune di Mantova a Porto Catena. Il punto di partenza valorizza l’area portuale che dal 1200 e fino agli anni Settanta fu tra i più importanti porti fluviali interni d’Italia. Il percorso proseguirà a piedi verso i lungolaghi Gonzaga e Mincio, sfilando sotto i sontuosi palazzi dei Gonzaga e le verdeggianti sponde dei laghi Inferiore e di Mezzo, fino ad arrivare sul Lago Superiore, ora impreziosito dalle esotiche fioriture delle isole di loto.

Domenica 26 luglio, con partenza alle ore 9.00, si svolge il ciclo tour gratuito “Il magico incanto della Vallazza e del paesaggio virgiliano”, escursione naturalistica guidata in bicicletta alla scoperta del basso corso del Mincio, percorrendo l’argine destro del fiume a sud della città. I partecipanti potranno conoscere i tesori di natura e le specie animali e vegetali che sono custodite all’interno della riserva naturale Vallazza, tra Mantova e Valdaro. Abitata da numerose specie di uccelli di interesse comunitario, l’area umida e zona speciale di conservazione si caratterizza inoltre per la presenza di saliceti spontanei e di estese popolazioni di Ninfea, Nannufero e Castagna d’acqua. Nel sito sono inoltre presenti suggestivi sentieri che si immergono nella vegetazione e conducono al Forte di Pietole, uno dei più vasti baluardi napoleonici presenti nel Nord Italia.

La partecipazione ad entrambe le escursioni è gratuita ma con prenotazione obbligatoria riservata a un massimo di 20 persone per ciascuna uscita, per garantire il distanziamento richiesto dalle misure anti Covid-19. Info: tel 0376 225724, email: didattica@parcodelmincio.it o alkemica.coop.onlus@gmail.com; è possibile effettuare la prenotazione online: www.alkemicaonline.it/eventi.