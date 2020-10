Furto alla Latteria Italia di Viadana: via 150 forme di Grana per 70mila euro

VIADANA – Hanno potuto agire indisturbati – complice anche l’assenza di telecamere di sicurezza nella struttura – i ladri che nella notte tra mercoledì e ieri hanno messo a segno un colpo alla Latteria Italia di Bellguarda, nel Comune di Viadana. I malviventi hanno così potuto rubare, in totale libertà, ben 150 forme di Grana Padano per un valore totale di 70mila euro.

Il titolare dell’azienda si è accorto solo ieri mattina di quanto accaduto: al suo arrivo in azienda, infatti, impossibile non notare il buco ad una parete che i malviventi avevano creato a per poter entrare ed asportare le forme di formaggio. Un buco, per la verità, non particolarmente grande ma sufficiente per far passare le forme di Grana Padana e sgattaiolare senza dare nell’occhio.

Difficile stabilire con esattezza l’ora in cui è stato messo a segno il colpo anche se con ogni probabilità sarebbe avvenuto durante la notte: la latteria, infatti, è sprovvista di telecamere di sicurezza. Un aspetto questo, che non solo ha reso più semplice ai ladri il furto ma che rende anche più difficili le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Immediata, infatti, ieri mattina, la chiamata ai carabinieri della Compagnia di Viadana che, intervenuti sul posto, hanno subito fatto scattare le indagini nel tentativo di individuare i responsabili del furto partendo dai pochi dati in loro possesso.

Intanto alla Latteria Italia è partita la conta dei danni: ancora presto per una stima precisa ma quello che è certo è il valore delle ben 150 forme di formaggio Grana Padano asportate pari a circa 70mila euro.. Ancora in fase di quantificazioni, invece, i danni causati alla struttura dove, come detto, i malviventi hanno creato un grosso buco per riusicre ad entrare ed uscire indisturbati con le forme di formaggio riposte nel magazzino.

Saranno ora le indagini dei carabinieri della stazione di Viadana a cercare di fare ulteriore chiarezza sull’accaduto nella speranza di poter risalire all’identità dei ladri ed assicurarli così alla giustizia,