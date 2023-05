Pallavolo serie B m – Comincia la corsa alla serie A3: Gabbiano, ostacolo La Bollente

Cerese Il Gabbiano inizia stasera ad Acqui Terme il cammino nella prima fase dei play off: sarà ospite de La Bollente Negrini (ore 21, arbitri Marta Cavalera di Modena e Argirò di Bologna). La squadra alessandrina ha chiuso in vetta il girone A con 63 punti, mentre i virgiliani hanno vinto con 78 punti il girone C, realizzando un record storico, con tutte vittorie da 3 punti. Nella prima fase c’è anche lo Scanzorosciate, primo con 68 punti nel girone B. A confronto sestetti che si sono già affrontati in Coppa Italia. Il Gabbiano ha vinto 3-1 a Scanzorosciate, poi gli orobici hanno ceduto per 3-2 ad Acqui Terme, dopo essersi trovati sotto per 2-0, mentre gli alessandrini si sono imposti al tie-break a Cerese. Gabbiano e Negrini si sono ritrovati in finale della Coppa Italia a Bologna. E La Bollente “bruciò” per 3-0 il sestetto virgiliano. «In quella occasione i nostri avversari – afferma il presidente del Top Team Paolo Fattori – giocarono un’ottima gara. Dopo due sconfitte contro Acqui Terme vorremmo rifarci. Significa che se da un lato sappiamo che giocare da loro è molto dura, dall’altro vorremmo partire bene, col piede giusto. Questo ci metterebbe nella condizione di poter chiudere il discorso promozione in A3 davanti al nostro pubblico con Scanzorosciate sabato prossimo, tenendo presente che gli orobici mercoledì prossimo ospiteranno La Bollente. Negli ultimi due anni ai play off ci siamo arrivati, ma la fortuna non è stata nostra alleata. Speriamo di averla in questa prima fase dei play off». «Più che la terza sfida stagionale fra noi e Acqui Terme – osserva coach Simone Serafini – si tratta di una partita da play off, un altro campionato. Loro sono un’ottima squadra e lo hanno dimostrato anche in Coppa Italia, ma ora si riparte da zero a zero. Ci siamo preparati bene e proveremo a fare un risultato positivo». La vincente del triangolare accede in A3. Seconda e terza vanno alla terza fase con le vincenti della seconda fase (nel girone C del Gabbiano come seconda classificata si è qualificato il Dual Caselle), che comprende le seconde di ciascun girone al termine della stagione regolare.