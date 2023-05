Ciclismo – Giovanissimi: a Bozzolo la 48ª Coppa Avis

Bozzolo Con la 48ª Coppa Avis, in programma oggi a Bozzolo a partire dalle 15, si apre un nuovo e ricco fine settimana per il ciclismo giovanile mantovano. La manifestazione bozzolese, valida quale terza prova del Memorial “D. Darra” avrà come protagonisti più di 100 giovani e in cabina di regia ancora una volta vi saranno i dirigenti del Ciclo Club 77 che si avvarranno della collaborazione di quelle di Gs Avis del presidente Gianni Monchini. Presenti Ciclo Club 77, Mincio Chiese, Sporteven, Allgor Tatobike e Gioca in bici Oglio Po. Al fianco degli organizzatori vi saranno anche il Comitato provinciale Fci e il Comune di Bozzolo. Lo juniores Angelo Monister del Team Giorgi sulle strade francesi difenderà i colori della rappresentativa Fci della Lombardia, mentre gli U23 Gianluca Cordioli e Tommaso Marocchi del Sissio Team e Diego Ressi della General Store Essegbi F.lli Curia saranno al via de “La Medicea” a Cerreto Guidi (Fi). Domani l’attenzione per i dilettanti sarà rivolta all’internazionale Gp Industrie del marmo in programma a Carrara e tra i suoi protagonisti vi sarà anche Stefano Leali della General Store Essegibi F.lli Curia. Cordioli partirà per Livigno dove effettuerà con i compagni di squadra una preparazione specifica in vista del Giro d’Italia Under 23. Monister domani sarà nuovamente alle prese con un test francese mentre i pari età Andrea Godizzi, Damiano Lavelli, Riccardo Ferrari e Kevin Lanzarotto saranno in gara a Sarezzo (Bs) al Trofeo Otelli. Tommaso Salami e Matteo Visioni del Biringhello si porteranno sulla linea di partenza della competizione che si svolgerà a Paesana (Cn). Restando nella categoria juniores, domani Maddalena Lodi Rizzini del Ciclismo Insieme si confronterà con gli allievi a S. Pietro In Cariano (Vr). Qui gareggeranno pure gli Esordienti del Mincio Chiese e dello Sporteven. Gli Allievi dello Sporteven saranno impegnati nella competizione di Mtb a Concesio (Bs), mentre a San Martino della Battaglia (Bs) correranno gli atleti del Mincio Chiese e Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli. (b)