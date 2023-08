Valorizzazione a San Girogio Bigarello di due aree verdi con un intervento da mezzo milione

SAN GIORGIO BIGARELLO – Due aree verdi di grande importanza stanno per essere completamente risistemate e valorizzate dal Comune di San Giorgio Bigarello: si tratta dell’area di via Tobagi e del Parco dei Gelsi che saranno oggetto di un intervento volto a migliorarne la fruizione e la capacità aggregativa. Il tutto per un costo di circa mezzo milione, di cui 310mila coperti dalla Regione Lombardia; la conclusione dei lavori è prevista per fine gennaio 2024, il che significa che tali aree saranno pienamente fruibili nella prossima primavera.

Per il Parco dei Gelsi i lavori sono già partiti, con la realizzazione di due percorsi perpendicolari e la predisposizione di panchine e pedane in legno per creare luoghi di aggregazione e svago. Inoltre, in corrispondenza dell’accesso al parco di Piazza Ignazio Silone, verrà realizzata un’aula didattica e piazzola di sosta all’aperto di forma circolar, incorniciata da sedute per accogliere bambini e ragazzi.

L’idea di creare una valorizzazione che consenta letteralmente di “immergersi” nello spazio verde è alla base anche dell’intervento che verrà attuato nel parco di via Tobagi: i percorsi lineari che verranno realizzati sfoceranno in un’ area centrale delimitata da meli da fiore e da una grande duna rialzata dalla forma sinuosa, modellata con il terreno di risulta degli scavi. Questa duna fungerà da elemento caratterizzante anche per aggiungere un punto di aggregazione nelle vicinanze delle due aree gioco del parco.