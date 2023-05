Pallavolo serie B2 f – Niente C: il Rivalta ripartirà dal settore giovanile

Rivalta sul Mincio Cala il sipario in casa dell’Inox Meccanica Rivalta sulla stagione della prima squadra, impegnata nel campionato di B2 femminile. La retrocessione in serie C ha lasciato l’amaro in bocca. La delusione per quest’annata storta, la volontà di alcune atlete di abbandonare l’attività e la necessità di avere forze fresche nell’ambito del team, ha portato i dirigenti a ripensare gli scenari della nuova stagione. L’ipotesi è quella di non iscrivere la prima squadra in serie C e di dedicare tutte le energie a disposizione nei confronti del settore giovanile. «Non nascondo la delusione – afferma la presidente Clara Savazzi – per come si è conclusa la nostra esperienza in B2. Stiamo ora compiendo valutazioni che tengono conto di vari aspetti. Per noi la prossima stagione sarà di transizione. Non possiamo sottacere il peso che potrebbero avere le novità che coinvolgeranno il mondo dello sport. Per le piccole società come la nostra i cambiamenti previsti potrebbe essere impegnativi. Per questo pensiamo a un settore giovanile magari ampliato, partendo dalla Seconda Divisione sino all’U12. Ovviamente rimarrà la scuola di minivolley». (b)