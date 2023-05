Pallavolo S/3 m – Il Mantova Mbo U12 brilla ai Regionali. Sfuma di un soffio il pass per i Nazionali

Mantova La Pallavolo Mantova Mbo U12 ha sfiorato l’impresa ai Regionali di Volley S/3 nella categoria 3×3, chiudendo al secondo posto, e lottando per almeno 3 ore e mezza contro formazioni determinate a staccare il pass per le Finali Nazionali a Fiuggi in giugno. I ragazzi di mister Marco Negri hanno battuto compagini illustri come Merate (2-1), New Volley Ranica (3-0) e la Stella Azzurra Malnate (2-1). Dopo oltre due ore di gioco la squadra mantovana, composta da Leonardo Silvestri (capitano), Paolo Donegà, Tommaso Silvestri, Francesco Bassoli e Matteo Rejtman, ha conquistato la finale, giocata poi a Treviglio (Bg) contro una mai doma Val Trompia. Peccato. E’ mancato veramente poco a Silvestri e compagni per coronare il sogno delle Finali Nazionali, dopo aver già vinto con merito nel mese di aprile il titolo provinciale.