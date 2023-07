Pattinaggio artistico – Alessandro Grossi (Borghi Gonzaga) e Aurora Rebonato (Casteldariese) convocati in azzurro per gli Europei

Mantova Sono ufficiali le convocazioni degli azzurri per gli Europei di pattinaggio artistico che si svolgeranno a Ponte di Legno dal 29 agosto al 10 settembre. Il ct Fabio Hollan ha definito gli atleti delle specialità Solo dance e Coppie danza di tutte le categorie. E tra questi ci sono anche due ragazzi mantovani. Alessandro Grossi, figlio d’arte della Borghi Gonzaga, fresco dei due argenti conquistati ai Campionati Italiani cadetti nel Solo e nella Coppie danza insieme a Carlotta Bruzzi (dell’Arcispazio Piumazzo), è stato selezionato per disputare entrambe le gare nella rassegna continentale. Con ottime chances di conquistare una medaglia visto che i rivali più temibili sono proprio gli altri azzurri. Nella categoria Junior pattinerà Aurora Rebonato, della Casteldariese, che ha sfiorato il podio nel Solo degli Italiani (è giunta quarta), ma si è comunque meritata la convocazione per la gara individuale degli Europei.