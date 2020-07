Castel Goffredo: ok di tutti i Comuni soci al bilancio d’esercizio 2019 di Sisam

CASTEL GOFFREDO Unanimità e piena condivisione di strategie e obiettivi hanno caratterizzato l’assemblea ordinaria dei soci di Sisam, tenutasi venerdì scorso. Coesione e concordia tra azienda e Comuni sono del resto favorite dalla natura di società in house di Sisam, cioè di società a capitale interamente pubblico nella quale i Comuni sono proprietari e controllori della società. Nel corso della riunione, che ha visto presente oltre il 99 % dell’azionariato dei Comuni soci, sono stati esaminati e approvati con unanime consenso tutti i punti all’ordine del giorno, a partire dal bilancio 2019, che si è chiuso positivamente con un utile superiore a quello dell’anno precedente. Nell’occasione è stata presentata una panoramica delle attività svolte nel 2019 e in merito al bilancio sono stati illustrati i pareri favorevoli del collegio sindacale e della società di revisione. Il presidente Giampaolo Ogliosi nel commentare i risultati del 2019 «in linea con le nostre attese», ha rivolto un ringraziamento a tutti i sindaci, al consiglio di amministrazione, ai componenti il collegio sindacale, agli organi sociali delle società partecipate e ai dipendenti «per il prezioso supporto e la fattiva collaborazione» e ha ricordato come «radicamento nel territorio, responsabilità pubblica e ambientale, trasparenza, credibilità, miglioramento continuo e innovazione tecnologica, siano fin dagli esordi della società i valori che improntano l’attività di Sisam e del gruppo».