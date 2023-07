Serravalle: due colonnine per auto elettriche davanti al municipio

SERRAVALLE A PO Il sindaco Tiberio Capucci l’ha definita un’operazione a costo zero ma anche a incasso zero per il Comune. Ma un’operazione – ha aggiunto – «che andava fatta per venire incontro alle esigenze dei cittadini, non solo serravallesi». Così si spiega l’installazione, proprio di fronte al municipio, di due colonnine di ricarica per auto elettriche che da qualche giorno si trovano a Torriana (la frazione di Serravalle dove ha sede il municipio).

L’installazione è frutto di una apposita convenzione che era stata sottoscritta lo scorso anno, più o meno in questi giorni, tra il Comune e l’azienda privata Be Charge Srl che si è occupata dell’installazione e seguirà la gestione delle due nuove colonnine. Una convenzione che ha una validità di dodici anni e che il Comune ha avviato, ha precisato Capucci, «sia per lo storico dell’azienda, sia per l’affidabilità che ci è stata dimostrata. Come comune mettiamo a disposizione gratuitamente lo spazio su cui sono state installate le colonnine (che, avendo un parcheggio di fronte, risulta anche logisticamente comodo) lasciando all’azienda la gestione del tutto. Ci è sembrato giusto cogliere questa opportunità proprio nell’ottica di dare un servizio in più alla cittadinanza».