Pugilato – Fuori i secondi: è la notte della grande boxe all’Arcifesta sul Te

Mantova È arrivato il giorno della grande boxe. Stasera all’Arci Festa di viale Te andranno in scena le emozioni della noble art, con sei incontri dilettantistici e due professionistici proposti dalla Boxe Mantova e dal procuratore sportivo Francesco Ventura (in collaborazione con Comune di Mantova e Arci Mantova). Il primo colpo di gong è previsto per le ore 20.30, con il ring che sarà allestito nello spazio della Festa. L’intera manifestazione sarà trasmessa in streaming sulla pagina facebook @teamcavallariventura.

Come sempre si comincerà con i dilettanti. La Boxe Mantova del maestro Bruno Falavigna presenta sul ring due giovani debuttanti assoluti: il 17enne 71kg Rei Gabrieli se la vedrà con Suleman Shahbaz di Carpi (anch’egli al debutto), mentre il 20enne peso massimo Lorenzo Berna affronterà il piacentino Mattia Valente (sempre all’esordio). Anche la Mantova Ring del maestro Massimo Di Padova presenta un debuttante: il 13enne 54kg Matteo Di Padova, figlio e nipote d’arte (il nonno è Gepe Di Padova), contro Samuele Lazzeroni di Rimini; combatteranno inoltre il 15enne 63kg Vittorio Gaioni (contro Diaco Ciani di Rimini) e il 22enne Serjo Koka (contro Alessandro Morri di Rimini). Completa il programma la sfida tra i 67kg Ahmed Raza (Bologna) e Manuel Melotti (Parma).

Dopo il ricco antipasto dilettantistico, il “piatto forte” sarà costituito dalle due sfide professionistiche sulla distanza delle sei riprese, con all’angolo rosso due pugili del manager mantovano Francesco Ventura. Il superwelter bolognese Marco Balducci affronterà in un’attesa rivincita il romano Patrizio Moroni, con in palio l’ingresso alla finale del Trofeo delle Cinture organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana. Nel 2019 prevalse Balducci ai punti.

Il main event finale promette scintille. Sul ring due veri e propri colossi: il rumeno residente a Piacenza Ovidiu Enache e il bolognese nato in Guinea Morike Oulare, in un match “da tripla” nel quale anche un singolo pugno può spostare gli equilibri. Fuori i secondi!