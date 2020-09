Calcio Eccellenza – Governolese, arriva Godfrey Baah Donkor

GOVERNOLO Domenica, a margine del match di Coppa Italia d’Eccellenza al Lusetti di Castiglione, il tecnico della Governolese Matteo Fattori aveva preannunciato qualche entrata nella rosa rossoblù. Ieri per il tecnico veronese è arrivato un rinforzo difensivo. I Pirati hanno infatti comunicato il tesseramento del difensore classe 1998 Godfrey Baah Donkor, proveniente dal Vigasio, ma di scuola Mantova. Un innesto necessario e di spessore da parte del direttore sportivo Fausto Tinazzo, che ha concluso la trattativa in pochissime ore, vagliando qualche opzione, per poi affondare il colpo.

Godfrey dunque va ad arricchire la rosa rossoblù dopo l’addio di Lonighi, permette di rimpolpare il reparto della retroguardia di mister Fattori, con un giocatore proveniente dai campionati veneti e che il tecnico dovrebbe conoscere piuttosto bene.

Ma la campagna di rafforzamento della squadra potrebbe non essere terminata qui, il mercato è ancora lungo e qualche occasione potrà presentarsi, considerando anche che l’indisponibilità di un elemento importante come Valerio Terragin potrebbe prolungarsi ancora per qualche settimana. Fari puntati anche sull’attacco: rimane in prova l’esterno offensivo Mirko Imperatrice, che già da qualche giorno si allena con i rossoblù e che viene valutato dall’occhio attento dello staff tecnico.

Resterà in rosa per il momento l’attaccante Ik Omoregie, dato in possibile uscita nelle scorse settimane, ma che domenica ha fatto l’esordio ufficiale in Coppa a Castiglione mostrando buoni spunti nella fase offensiva.