Rugby Serie A Elite – Lavorenti e il Viadana in vetta al giro di boa: “Siamo un bel gruppo. Ora prepariamoci per il Petrarca”

Viadana Uno dei protagonisti della pesantissima vittoria nel derby del Po è stato il giovane Filippo Lavorenti. «Venerdì sera con il Colorno abbiamo disputato davvero un’ottima partita – afferma il seconda linea giallonero – Nel primo tempo siamo stati molto concreti, mentre nella ripresa c’è stato un calo, dovuto anche alla doppia contemporanea inferiorità numerica per due espulsioni temporanee, ma siamo riusciti allo stesso tempo a contenere i nostri avversari e a chiudere col successo». Lavorenti è arrivato in riva al Po in estate: «Io sono qui a Viadana da pochi mesi e posso dire che mi trovo benissimo sia con i compagni sia con lo staff tecnico, molto professionale e preparato. In questo club c’è una bella atmosfera e si lavora tutti insieme con l’unico obiettivo di crescere e far bene. Come squadra siamo molto uniti sia fuori sia in campo». Ora si riparte a gennaio con il Padova in casa. «La gara con il Petrarca non è per nulla facile – conclude Lavorenti – ma da parte nostra sarà importante iniziare il ritorno confermando quanto di positivo abbiamo fatto sino ad ora. Se dovesimo chiudere in vetta la stagione regolare, non vuol dire nulla, considerato che poi ci sono i play off. Abbiamo fatto bene all’andata: ora dovremo confermarci, se non migliorarci, nella seconda parte del torneo»,