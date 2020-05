In Lombardia aumentano i contagiati ma calano i ricoveri. A Mantova 11 positivi in più

MILANO – Crescono i contagi in Lombardia, più 394, ma calano in maniera sostanziale i ricoverati sia in terapia intensiva che in negli ospedali mantovani. Stabile, invece, il trend in decrescita dei decessi. Sono aumentati, sempre secondo Regione Lombardia, i positivi in provincia di Mantova. Ieri, martedì 12 maggio, erano aumentati di 4 unità, oggi invece sono 11 in più.

Di seguito i dati dei contagi odierni

– i casi positivi sono: 83.298 (+394)

ieri: 82.904 (+614)

– i decessi: 15.185 (+69)

ieri: 15.116 (+62)

– in terapia intensiva: 307 (-15)

ieri: 322 (-19)

l’altro ieri: 341 (-7)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.007 (-215)

– i guariti 29.356 (+1.113)

– i tamponi effettuati: 524.163 (+10.919)

ieri: 513.244 (+20.602)

I casi per provincia

MANTOVA: 3.266 (+11)

ieri: 3.255 (+4)

Bergamo: 12.318 (+24)

ieri: 12.294 (+133)

Brescia: 13.842 (+94)

ieri: 13.748 (+128)

Como: 3.556 (+10)

ieri: 3.546 (+42)

Cremona: 6.273 (+18)

ieri: 6.255 (+5)

Lecco: 2.583 (+22)

ieri: 2.561 (+25)

Lodi: 3.301 (+8)

ieri: 3.293 (+16)

Monza Brianza: 5.141 (+29)

ieri: 5.112 (+38)

Milano: 21.731 (+105)

ieri: 21.626 (+136)

Pavia: 4.849 (+29)

ieri: 4.820 (+19)

Sondrio: 1.321 (+4)

ieri: 1.317 (+29)

Varese: 3.302 (+29)

ieri: 3.273 (+45)

e 1.815 in corso di verifica.