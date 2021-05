Rugby Top 10 – Viadana, rinnova anche il tallonatore Ribaldi

VIADANA Altro rinnovo a Viadana: si tratta del tallonatore Giampietro Ribaldi. Nato a Carpi il 12 marzo 1997, è un’altra delle conferme dell’ottimo lavoro svolto nelle giovanili del club giallonero. Proveniente dai Caimani Rugby, arriva a Viadana per disputare il campionato Under 18, poi nel 2016 torna ai Caimani in Serie B per ampliare la sua esperienza ricoprendo il ruolo di terza linea. Nel 2017 debutta in prima squadra con un ruolo inedito, quello di tallonatore. Dotato di grandi qualità fisiche, Ribaldi si appresta a cominciare la sua quinta stagione con la maglia giallonera. E’ cresciuto tanto quest’anno e ha fatto il suo esordio persino in PRO14 con la maglia delle Zebre Rugby l’Aprile scorso contro Edinburgh Rugby. Le parole del presidente Giulio Arletti: «Siamo tutti felici che Giampietro abbia accettato di rimanere a casa qui a Viadana. Eravamo ben consci che non sarebbe stato facile fermare la pioggia di richieste che ha ricevuto da diverse squadre, e la sua riconferma è motivo di orgoglio per tutto il club. Il sostegno alla sua carriera viene ripagato anche grazie al proseguo dell’offerta tecnica in cui Viadana non è mai mancata». «Sono contento di poter continuare la mia esperienza nel rugby Viadana 1970 – dichiara Ribaldi: – club che mi ha formato e mi ha permesso di raggiungere grandi soddisfazioni. Sono molto fiducioso che il progetto tecnico ci permetterà di giocare un grande campionato. Per la nuova stagione voglio affermarmi come punto di riferimento della squadra sia sul campo sia a livello di leadership. Voglio sfruttare al massimo ogni partita per poter ambire ai livelli massimi del rugby italiano».