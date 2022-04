Calcio Eccellenza – Governolese, prosegue il toto-mister: in pole Franzini

GOVERNOLO Prosegue il casting per l’allenatore della Governolese: la società dei Pirati, per ripartire in Promozione sta puntando dritta a Mauro Franzini che, come è noto, rappresenta la prima opzione. Con il tecnico dello Sporting Club ci sarebbe stato anche un primo incontro per parlare di futuro, ma di accordi non ne sono ancora stati fatti. Anche perché a Goito potrebbero fare uno sforzo per provare a trattenere il tecnico. Tutto dovrebbe essere rinviato a fine campionato, quando il quadro dovrebbe essere più chiaro. Non c’è solo Franzini sul taccuino del direttore sportivo Alessandro Capelli e dello staff dei Pirati. Tra i papabili ci potrebbe essere l’eterno promesso Marco Goldoni che però attualmente non pare essere un’opzione praticabile, anche se il suo passato da giocatore con i Pirati potrebbe scaldare i cuori della piazza, così come è circolato il nome di Alessandro Cobelli, il quale dovrebbe restare alla Castellana. Il matrimonio con i goffredesi sarebbe una priorità da parte dell’ex San Lazzaro, e anche la dirigenza della Caste, per bocca del direttore generale Alessandro Novellini ha espresso nei giorni scorsi grande stima per il lavoro dell’attuale tecnico, ancora in ballo, peraltro, nella corsa play off in Promozione. Opzioni da non scartare, ma che sembrano assolutamente più lontane, quelle che porterebbero ad un allenatore emergente (come Davide Micheloni, al momento in forza come centrocampista alla Serenissima, ma munito di patentino) o di una certezza come Giuseppe Bizzoccoli, che pare sempre più lontano da Marmirolo. Ma la sua destinazione sarà in Veneto, col Mozzecane, impegnato in una ripartenza dalla Promozione, dopo una stagione culminata con la retrocessione dall’Eccellenza, proprio come accaduto in Lomabardia ai Pirati. Possibile, anche se davvero poco probabile, una conferma di Andrea Osti, che potrebbe però avere molto mercato in Prima.