Tamburello Serie A maschile – Il Solferino si rimette in scia a Cavrianese e Castellaro

MANTOVA Dopo le vittorie negli anticipi di Castellaro e Cavrianese, la sesta giornata del massimo campionato di tamburello ha mandato in scena ieri le altre partite. Torna al successo il Solferino, dopo le due sconfitte al tie break con Arcene e Cavrianese. I collinari hanno battuto il Fontigo per 2-0, salendo a 14 punti e rimettendosi in scia al Castellaro. Molto contento per il risultato finale coach Merighi: «La squadra è ritornata a giocare come sa – afferma il dt – . Forse mi aspettavo un po’ più di resistenza da parte dei trevigiani ma, dal mio punto di vista, siamo stati molto bravi noi. Vogliamo dedicare questo successo al nostro presidente Mario Spazzini, che si trova ricoverato in ospedale. Gli mandiamo un forte abbraccio e ci auguriamo di averlo presto fra noi».

Sull’altro campo, a Ceresara, il Guidizzolo di Biagi ha fatto suo il derby col Ceresara di Grandelli. I padroni di casa hanno sì recuperato Gallina, ma non Perottoni, fermo ancora ai box. Sin dai primi minuti è stato un match disturbato dal vento, ma questo non ha impedito alle due squadre di mostrare tutta l’artiglieria. Da sottolineare l’aggressività e la combattività mostrate da entrambe, soprattutto nel primo set dove gli ospiti si sono mostrati superiori.

Nell’anticipo di martedì, il Castellaro di Luca Baldini aveva schiantato il Bardolino e si era portato in vetta da solo. Questo sorpasso in vetta è durato solo un paio di giorni, perché la Cavrianese di Quinto Leonardi si è ripresa il trono sabato, vincendo in casa del Sommacampagna campione d’Italia.

RISULTATI

Castellaro-Bardolino 2-0

Ceresara-Guidizzolo 0-2

Sabbionara-Arcene 0-2

Solferino-Fontigo 2-0

Sommacamp.-Cavrianese 0-2

Ha riposato: Castiglione

CLASSIFICA

Cavrianese 16

Castellaro * 15

Solferino 14

Arcene 14

Guidizzolo * 12

Ceresara * 6

Castiglione * 6

Bardolino * 5

Sommacampagna 1

Sabbionara 1

Fontigo * 0

* Una partita in meno