Tennis Tavolo serie A1 f – La Brunetti espugna Bagnolo nell’anticipo della finale scudetto

BAGNOLO SAN VITO La Brunetti ha vinto il derby con la PaninoLab, nella gara che ha chiuso la serie degli incontri per le due compagini mantovane in A1, e antipasto della sfida scudetto. Le castellane, che hanno tenuto a riposo Maria Xiao e Xu Xuan, si sono imposte per 4-0 sulle bagnolesi invece senza Ruta Paskauskiene. Nel primo incontro Gaia Monfardini ha superato 3-2 Veronica Mosconi: quest’ultima ha vinto il primo set e il terzo, sempre però ripresa da Gaia, che ha sferrato l’attacco vincente nel quinto set.

Nel secondo la talentuosa 15enne Nicole Arlia ha messo sotto senza problemi per 3-0 (11-3, 11-4, 11-4) Cristina Semenza. Nel terzo incontro, derby cinese fra Tian Jing e Tan Wenling Monfardini che si è portata in scioltezza sul 2-0 (11-5, 11-4). L’atleta di casa ha ridotto le distanze chiudendo 11-9 la terza partita, ma Tan non si è scomposta ed è andata a vincere 11-7 la quarta gara. Brunetti sul 3-0 e vicina al successo. Il poker è arrivato ancora con una scatenata Nicole Arlia, molto attenta nella sfida con Veronica Mosconi che ha chiuso 11-6 il primo incontro. L’atleta della Brunetti con determinazione e piglio autoritario ha vinto le altre partite per 11-9, 11-7 e 11-3, mettendo le mani sul derby per il definitivo 4-0.

Brunetti saldamente prima, PaninoLab seconda e il 23 sarà grande sfida-scudetto in quel di Castel Goffredo. Castellane ovviamente favorite, ma Bagnolo ha entusiasmo e motivazioni per cercare il colpo sorpresa.

Recupero prima di ritorno: Cortemaggiore-Eppan 0-4.