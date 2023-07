Morto monsignor Giancarlo Signorini

MANTOVA – Con grande dolore, il vescovo Marco, unitamente al clero mantovano, annunciano la morte di mons. Giancarlo Signorini avvenuta ieri mattina. Don Giancarlo, nato il 9 luglio del 1926, viene ordinato sacerdote il 29 giugno 1950. I suoi talenti nello studio portano il vescovo di allora a chiedergli di perfezionare i suoi studi teologici e filosofici a Roma. Ritornato in diocesi, ricopre diversi ruoli a carattere diocesano, a partire dall’insegnamento della filosofia che continuerà sino a pochi anni fa. Per moltissimi anni è assistente diocesano della Gioventù Femminile di Azione Cattolica e poi dei giovani della stessa Associazione e sarà per moltissime persone una figura di sicuro riferimento come guida spirituale. nel 1995 viene nominato Canonico della Cattedrale e Cappellano presso la clinica “S. Clemente”, ruolo che ricoprirà sino al 2017. La salma di don Giancarlo sarà esposta per la preghiera personale questa mattina nella cripta del Seminario in via Cairoli. Le esequie verranno celebrate in Duomo, presiedute dal vescovo Marco, lunedì alle ore 9.30.