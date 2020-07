Rugby Top 12 – Viadana punta sul giovane Bientinesi

VIADANA Quinto colpo in entrata per il Rugby Viadana. Dai Medicei Firenze giunge il mediano d’apertura Michelangelo Bientinesi, classe 1999, nato nel capoluogo toscano ed è un prodotto dell’Accademia Italiana Federale. In precedenza avevano rinforzato il roster Adolfo Caila, Sione Halalilo, Ratko Jelic e Leonardo Quintieri. A proposito dei Medicei dovrebbe essere Giuseppe Sorrentino il nuovo tecnico al posto di Pasquale Presutti che ha firmato per Monselice (C nazionale).

Tra le conferme più importanti a Viadana, c’è quella del pilone Antonio Denti. Con Andrea, terza linea, forma una coppia di fratelli che possono essere definiti “fratelli contro”… gli avversari: «Sono contento di continuare a giocare nella compagine rivierasca – afferma Antonio Denti – La società sul mercato si è mossa con intelligenza. Per quanto riguarda il nuovo allenatore Fernandez, le referenze sono ottime, è molto competente e ha un eccellente curriculum. Importante per far crescere ancor più gli atleti che gli verranno affidati. Sono il primo ad essere dispiaciuto per la decisione adottata da Victor Jimenez di essere andato al Petrarca, però mi sento in dovere di aggiungere che in pochi mesi ci ha dato molto e ci ha insegnato tanto sul piano mentale e della tecnica». Con Antonio Denti è doveroso fare un passo indietro, parlare della scorsa stagione, col Viadana in grado di fare la sua ottima figura contro le grandi, ma di non essere pari con le squadre alla portata: «Credo che questo discorso si riferisca alle due gare perse allo Zaffanella contro Colorno e Medicei Firenze. Noi ci siamo impegnati: perdere non è bello, soprattutto davanti al pubblico di casa, ma quando disponi di tanti giovani non è per nulla facile riuscire ad essere costanti. Certo, c’è rammarico per queste due sconfitte, come c’è tanta delusione per i ko con Petrarca e Fiamme Oro: due gare che avevamo praticamente vinto. Ma ora guardiamo avanti».