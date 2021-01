Tea replica ai sindacati, riapertura sportelli in sicurezza

MANTOVA In riferimento alle segnalazioni di Filctem Cgil in merito alla riapertura degli sportelli Tea, la Società informa che:

– nel periodo di chiusura (9 novembre/24 gennaio) il servizio di pulizie generali e sanificazione dei punti di contatto è stato sempre mantenuto; lo sportello di Suzzara, interessato da lavori nel periodo di chiusura e quindi frequentato, e’ stato sanificato nella giornata di domenica 24 gennaio;

– in coincidenza con la riapertura riprenderanno anche gli interventi programmati di sanificazione periodica;

– la “sanificazione straordinaria” richiesta dai sindacati è prevista solo nel caso di presenza accertata di una persona contagiata da CoViD-19;

– il numero di postazioni operative è ridotto, in applicazione delle disposizioni in vigore;

– l’accesso è organizzato nel rigoroso rispetto delle specifiche misure anti contagio adottate per gli sportelli del Gruppo;

– la comunicazione ai dipendenti di riapertura degli sportelli subordinata alla zona arancione e’ stata anticipata la scorsa settimana e confermata sabato 23 gennaio, appena avuta certezza dell’entrata in vigore della nuova ordinanza del Ministero della Salute.

La riapertura è stata ovviamente condivisa con il Responsabile del servizio prevenzione e protezione del Gruppo.

L’azienda ha dato ampia disponibilità alle RSU di organizzare un incontro per approfondimenti.

Il Gruppo Tea conferma che l’attività di sportello viene svolta nel pieno rispetto dei protocolli sanitari.