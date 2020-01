Le vie di Sabbioneta nelle scene della fiction Rai “La guerra è finita”

SABBIONETA La Piccola Atene protagonista sul piccolo schermo grazie ad una produzione Rai. Se nei mesi scorsi, infatti, Sabbioneta aveva visto fare da ambientazione ad alcune scene della serie “I Medici”, che ripercorreva le vicende della più nota ed illustre famiglie fiorentina, ecco che ora la Piccola Atene si mostra dietro la cinepresa de “La guerra è finita”, altra fiction Rai, in onda da alcune settimane. Un ulteriore successo, dunque per la città che ancora una volta si fa conoscere mettendo in mostra le sue peculiarità. Un occasione che unisce anche un scopo più nobile e profondo: riportare alla luce le atrocità della guerra, dell’olocausto e di quel lungo e difficile periodo – a volte forse meno trattato sui libri e più dimenticato dalla memoria comune – della rinascita dopo la Shoah. Al centro della fiction, infatti, il ritorno alla vita di tanti bimbi rimasti orfani e sopravvissuti ai campi di concentramento.

Scene a cui, come detto, anche Sabbioneta ha fatto da background: già nelle due precedenti puntate sono andate in onda le immagini di piazza di San Rocco ed i portici di piazza Ducale, la centrale piazza e via Vespasiano Gonzaga cui si sono aggiunte, nella puntata in onda ieri sera, ulteriori inquadrature di Piazza San Rocco.