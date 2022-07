Tamburello – Coppa Europa, è finale Solferino-Castellaro

Cournonterral (Francia) Il Solferino ha centrato, secondo pronostico, la finalissima maschile della Coppa Europa 2022, avendo piegato per 13-5 i francesi dei Cazouls d’Herault. Oggi in finale (ore 16.30) il team mantovano sfiderà il Castellaro, che in notturna ieri ha superato l’Arcene, per la conquista del Trofeo. I collinari del presidente dt Mario Spazzini, sostituito in Francia da Stefano Tonini, non hanno incontrato difficoltà per mandare ko una compagine tecnicamente inferiore: 5-1, 7-2, 9-3, 10-5, 12-5, 13-5 il progressivo col quale il Solferino ha prevalso.

In campo femminile stamattina (ore 9.15) si terrà il derby tutto italiano fra la Cavrianese di Anversa e il Segno per la conquista del quinto posto. Ricordiamo che le collinari del presidente Oscar Tondini hanno debuttato in Coppa Europa venerdì scorso, perdendo 13-3 contro il Cournonsec padrone di casa.

L’Albo d’Oro non vede ancora vittorie nel maschile per le formazioni francesi, mentre troviamo per gli azzurri le dieci del Callianetto (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), le cinque del Cavaion Peroni Marmi (2014, 2015, 2016, 2017, 2019), le quattro del Castellaro d (1998, 1999, 2018, 2021), le tre del Borgosatollo (2000, 2001, 2002), le due del Castelferro (1996 e 1997) e quella del Solferino nel 2008.

Il programma odierno: alle ore 9.15 finale 5° posto femminile (Cournonsec); ore 10.30 finale 3° posto maschile (Cournonterral); ore 11.30 finale 3° posto femminile (Cournonsec); ore 14.30 finale femminile (Cournonterral); ore 16.30 finale maschile (Cournonterral).