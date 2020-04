Gallera: “Fase discendente. Rimaniamo a casa”. A Mantova 74 casi in più di contagiati

MILANO – Siamo molto vicini ad un momento in cui il primo tempo della nostra battaglia è finito. Il traguardo è molto vicino e vogliamo raggiungerlo a tutti i costi. Non dobbiamo allentare l’attenzione adesso e trascorrere una Pasqua in casa». Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline.

Anche i Pronto soccorso hanno una pressione ridotta, come pure decresce il numero dei ricoverati e delle persone ricoverate in terapie intensive.

L’assessore ha poi spiegato che è impossibile paragonare quanto successo in Lombardia rispetto a Veneto e Emilia-Romagna. «Da noi – ha detto – è scoppiata una bomba atomica: il virus ha girato indisturbato per almeno 20 giorni e, per fortuna, nelle altre regioni questo non è avvenuto. L’Emilia-Romagna è stata lambita, la provincia di Piacenza è stata colpita in maniera massiccia. In Veneto c’è stata l’individuazione a Vò Euganeo, in un’area ristretta dove si è riusciti a soffocare il virus subito. Noi, invece, abbiamo subito un’onda d’urto tremenda».

I DATI REGIONALI

– I casi positivi sono: 53.414 – – I decessi: 9.722 (+238)

– i dimessi e in isolamento domiciliare 15.147, di cui 649 con almeno un passaggio in ospedale

– in terapia intensiva: 1.257 (-48)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.719 (-114)

– i tamponi effettuati: 167.557

ieri: 159.331 (+4.342)

I DATI PROVINCIALI

Mantova 2.216 (+74)

Bergamo: 9.931 (+63)

Brescia: 9.909 (+315)

Como 1.542 (+17)

Cremona 4.422 (+49)

Lecco 1.755 (+24)

Lodi: 2.347 (+26)

Monza Brianza: 3.264 (+58)

Milano: 12.039 (+252)

Pavia 2.823 (+88)

Sondrio: 636 (+16)

Varese: 1.348 (+22)