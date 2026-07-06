Ad Asola torna “Volontariato Summer Edition”

ASOLA – Torna anche quest’anno nella cittadina del Chiese “Volontariato Summer Edition”, il progetto dedicato ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 19 anni residenti nell’Ambito territoriale dell’Asolano. L’iniziativa offre l’opportunità di vivere un’esperienza di cittadinanza attiva durante il periodo estivo, collaborando con realtà del territorio, conoscendo nuove persone e sviluppando competenze utili attraverso attività a servizio della comunità. Volontariato Summer Edition è realizzato nell’ambito del progetto “Motore Giovani: co-creare reti e opportunità nell’asolano”, finanziato da Regione Lombardia attraverso il bando “La Lombardia è dei Giovani 2025”. Non sono richieste esperienze particolari: bastano entusiasmo, curiosità e voglia di mettersi in gioco. Per informazioni dettagliate sul progetto si può telefonare ai numeri 353-4808747 o 353-4808749 negli orari di apertura al pubblico di giovedì dalle 15 alle 18, il mercoledì e il sabato dalle ore 9 alle ore 12 oppure scrivere una mail a: informagiovani@aspa-asola.it.