Scontro auto-moto a Canneto: ferito il centauro 17enne

CANNETO – Incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Canneto sull’Oglio. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 15 lungo la statale Asolana, all’altezza dell’incrocio con via Bizzolano, dove sono entrati in collisione un’autovettura e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un ragazzo di 17 anni, che dopo l’urto è stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente sull’asfalto. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari con l’automedica e un’ambulanza del Soccorso Azzurro. Dopo essere stato assistito e stabilizzato sul luogo dell’incidente, il giovane è stato trasportato all’ospedale di Cremona per gli accertamenti e le cure necessarie. Il motociclista ha riportato diversi traumi, in particolare agli arti e alla testa. Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte, le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità. La circolazione lungo il tratto interessato ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.