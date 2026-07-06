Calcio a 5 Serie A2 – Il Saviatesta blinda la saracinesca Tondi

MANTOVA Il Saviatesta riparte da una delle certezze dell’ultima parte della stagione. La società biancorossa ha infatti annunciato il rinnovo del contratto del portiere Fabio Tondi, che difenderà ancora i pali mantovani nel campionato di A2 Elite, con l’obiettivo dichiarato di riportare la squadra nella massima serie. Arrivato lo scorso gennaio dalla L84, l’estremo difensore si è inserito rapidamente nel gruppo, mettendo a disposizione esperienza, affidabilità e professionalità. Qualità che, unite a un rendimento di alto livello, hanno convinto il club a confermarlo anche per la prossima stagione, considerandolo uno dei punti di riferimento da cui ripartire dopo la retrocessione. La permanenza di Tondi non rappresenta una sorpresa. Già nelle settimane successive alla fine del campionato il portiere aveva manifestato la volontà di proseguire la propria avventura in biancorosso, spiegando di sentirsi legato all’ambiente mantovano e di voler contribuire al rilancio della squadra. «Qui sto bene, mi piace la città e credo molto nella società – aveva dichiarato alla Voce –. Sono davvero rammaricato per non aver mantenuto la categoria. Mi sento in debito nei confronti del Saviatesta e dei tifosi perché non siamo riusciti nell’impresa di salvarci. Voglio restare e farmi perdonare. Il progetto è ambizioso, c’è la volontà di vincere subito, tornare in Serie A e stavolta per rimanerci».