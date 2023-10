Tennis tavolo maschile – Gioia PaninoLab: primo successo in A1!

BAGNOLO SAN VITO Aveva già destato una bella impressione nella prima giornata di campionato, impegnando i campioni d’Italia dell’Apuania Carrara più di quanto dicesse il punteggio di 4-1 con cui aveva perso. I primi punti della storia in serie A1 maschile per la PaninoLab Bagnolese sono arrivati dopo una settimana. Ieri pomeriggio, di fronte ai propri tifosi e sotto la direzione di Caterina Faragò, i ragazzi guidati da Cristina Semenza hanno battuto per 4-1 la GG Teamwear Sant’Espedito Napoli. L’italo-argentino Francisco Sanchi, già ottimo a Carrara, ha disposto in tre set dell’ungherese Daniel Kosiba, che nel terzo set lo ha costretto ai vantaggi. Il giovane Andrei Istrate ha esordito con la maglia mantovana e ha lottato, recuperando da 0-2 a 2-2 contro il portoghese Andrè Filipe Coelho Da Silva e cedendo alla “bella” soltanto ai punti di spareggio. Jordy Piccolin si è aggiudicato agevolmente la prima frazione su Francesco Palmieri e nella seconda si è imposto di misura. Il partenopeo ha confermato le sue doti di combattente e nella terza è rientrato in partita, prevalendo ai vantaggi. Nella quarta il bolzanino ha chiuso i conti, domando la tenace resistenza dell’avversario. Sanchi è tornato in campo e con un’altra prestazione solida non ha concesso set a Coelho, che in tutti e tre lo ha comunque tenuto sulla corda. Dalla panchina è subentrato Daniele Pinto e c’è stata gloria anche per lui, che ha messo in carniere i primi due parziali contro Kosiba, ha subìto la replica del magiaro e, dopo il cambio di campo, ha saputo stringere i denti, evitando le insidie di un ricorso alla “bella”.