Marmirolo, Gaburri presenta la sua squadra: “Porteremo opportunità e servizi”

MARMIROLO – È stata presentata ieri mattina in sala civica la lista del centro destra “Ama Marmirolo”, che appoggia la candidatura alla carica di primo cittadino alle amministrative di giugno di Roberta Gaburri, attuale capogruppo dell’opposizione “Patto per Marmirolo”. All’impegno professionale di avvocato e docente di diritto ed economia politica, Gaburri, 58 anni, madre di due figli, ha parlato delle priorità del programma condiviso con le persone a lei vicine. «La squadra lavorerà per offrire concretamente opportunità e servizi. Il nostro obiettivo è infatti riportare a Marmirolo un attivismo produttivo in grado di valorizzare e dare impulso alle attività economiche. Altri temi, la salvaguardia del territorio, la tutela del comparto agricolo con le sue eccellenze, la valorizzazione delle frazioni troppo spesso dimenticate, l’attenzione a persone fragili e anziani». Le idee sono chiare nella lista Gaburri: «Le mie origini, spiega, affondano nella matrice agricola e di ciò sono orgogliosa. Mio padre, che è stato socio fondatore e presidente della Latteria sociale di Marmirolo, mi ha trasmesso valori che intendo condividere e mettere a disposizione della mia comunità: l’etica del lavoro, l’impegno e l’onestà. Tutti noi vogliamo guardare al futuro del paese anche attraverso nuove figure di donne e giovani, che porteranno, oltre alle loro competenze, quell’entusiasmo e quella freschezza necessari per risolvere i problemi. Ringrazio, oltre agli ex amministratori Paolo Rasori e Lorenzo Lucchini che con le loro competenze e disponibilità mi hanno supportata in questi anni, ognuno dei componenti della lista. Alcuni di loro iniziano un nuovo percorso. Con altri, invece, ho già lavorato molto con un approccio ben preciso e condiviso». La lista è formata da Paolo Stanghellini, Andrea Antonelli, Eleonora Mortoni, Daniela Leoni, Marco Lorenzi, Angela Gelati, Bhupinder Kaur, Martina Ruberti, Gabriele Vanoni, Davide Marcazzan, Fernanda Zamboni, Amedeo Boccola. Inaugurata la sede elettorale di via XXV Aprile, 18. A sostenere in modo compatto la lista “Ama Marmirolo” i vertici del centro destra: la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini, Alessandra Cappellari , consigliera regionale della Lega e Michele Falcone, segretario provinciale di Forza Italia: «Siamo convinti – hanno detto – che il successo di Gaburri e della sua lista sia generato dall’unione di competenza, cuori generosi e volontà».

Federica Lonati