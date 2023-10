Basket serie C m – Il San Pio X concede il bis

Mantova Seconda vittoria consecutiva per il San Pio X che, dopo Manerbio, piega in casa Casalmaggiore per 83-71.

Parte meglio Casalmaggiore, che nei primi minuti della gara tiene alto il ritmo e sfrutta sistematicamente gli errori difensivi del San Pio X (4-10 al 3’). I biancorossi faticano ad entrare in partita, mentre gli ospiti continuano ad essere pericolosi ad ogni possesso. Oggero e Malagutti danno ossigeno al San Pio X e accorciano le distanze infiammando il pubblico della Tensostruttura. Casalmaggiore segna con più fatica e il San Pio X si avvicina fino al 25-27 con cui si va al primo mini riposo.

Nel secondo quarto le difese aumentano il livello di attenzione e calano le percentuali da entrambe le parti. A guadagnarne è il San Pio X che prima pareggia i conti e poi sorpassa gli avversari. Due bombe consecutive di Arici fanno esplodere di gioia la Tensostruttura, coi biancorossi che sono nel miglior momento della loro partita. Nel finale, Barrotta aumenta il divario fino al +10, prima che la tripla dei cremonesi allo scadere fissi il risultato sul 45-38.

Nella ripresa, il San Pio X cresce ulteriormente, soprattutto in termini di efficacia offensiva. Arici e Oggero trascinano i padroni di casa fino al +14 ma, dopo il timeout, Casalmaggiore torna ad essere pericolosa con un controparziale di 12-0 che riapre completamente l’incontro. Nel finale, il San Pio X rialza la testa, ma al 30’ la gara è in equilibrio sul 64-60.

La difesa virgiliana riprende intensità nell’ultimo quarto concedendo appena due punti in otto minuti. Casalmaggiore ci prova in tutti i modi, ma nella metà campo difensiva il San Pio X concede veramente poco. Le triple dei cremonesi arrivano praticamente a gara finita, coi biancorossi che mantengono il vantaggio fino alla fine dell’incontro. Venerdì alle 21 trasferta ad Ospitaletto.

Coach Marco Gabrielli: «Siamo partiti male nel primo quarto, lasciando troppo spazio ai tiratori di Casalmaggiore e prendendo dei tiri fuori equilibrio in attacco. Nel secondo periodo di gioco, la nostra difesa a zona ha dato risultati importanti, soprattutto grazie al contributo di Trazzi e Barrotta. Abbiamo preso il vantaggio e abbiamo allungato nel terzo quarto. Arrivati sul +14, però, abbiamo smesso di giocare e di far girare bene la palla. Per fortuna, nell’ultimo quarto ci siamo ripresi trovando un margine rassicurante. Dobbiamo continuare così curando l’intensità e i dettagli in ogni allenamento».