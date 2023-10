Ciclismo – Fughe e sprint infiammano il Gp Comune di Marcaria

MARCARIA Il ligure Elia Caorsi del Team Piùsport Levante, Esordienti 1° anno; il lombardo Samuel Minardi del Sangiulianese, Esordienti 2° annoe e il bresciano Andrea Alessi della Vallecamonica, Allievi. Sono gli atleti che ieri pomeriggio a Marcaria hanno posto la propria firma sull’albo d’oro del 6° Gp Comune di Marcaria Coppa Loris Campana a.m. Coppa Armanini Bonfiglio a.m. Tre gare altamente emozionanti con una sessantina di concorrenti per categoria. Anche gli atleti mantovani hanno detto la loro: Daniele Ronda del Mincio Chiese è salito sul podio degli esordienti del 1° anno conquistando il 3° posto, mentre tra gli allievi Sergio Ferrari, sempre del team gialloblù, ha chiuso al 5° posto ed il compagno di squadra Mattia Serini si è piazzato al 9° posto.

Sul circuito allestito dai dirigenti dell’Uc Ceresarese con il supporto del Comune e del Comitato provinciale Fci, i velocisti, che avevano i pronostici a favore, sono rimasti praticamente a bocca asciutta. Perfetto il lavoro di coordinamento compiuto dal presidente provinciale Fci Fausto Armanini, che ha potuto disporre della collaborazione, nella veste di direttori di corsa, del suo vice Lido Baracca e di Simone Pezzini presidente del team organizzatore. Tutte le tre gare disputate hanno offerto il medesimo copione: controllo del gruppo nella parte iniziale e centrale della prova, poi due fughe solitarie e una a tre.

Nello specifico, tra gli esordienti del 1° anno Elia Caorsi si è posto al comando quando mancavano poco più di 15 km dal termine e si è presentato solitario sotto lo striscione d’arrivo.

Nella seconda prova, quella degli esordienti del 2° anno, Samuel Minardi ha preso il largo quando mancavano una ventina di km al traguardo.

Per quel che concerne gli allievi, la fuga decisiva prende forma a 6 giri dal termine, protagonisti Andrea Alessi, Kevin Bertoncelli della Madignanese e Mattia Spotti del Torrile. Nello sprint Alessi si mette alle spalle gli avversari: 2° Bertoncelli e 3° Spotti.