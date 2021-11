Ad Asola “Portiamo il gioco in biblioteca”

ASOLA Domenica 28 novembre alle 15.00 non perdete “Portiamo il gioco in biblioteca” un appuntamento irrinunciabile per tutti i ragazzi in biblioteca ad Asola che si colloca all’interno del progetto “(Ri)Giochiamoci tutti!” promosso dal Comune e dal Piano di Zona di Asola per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico (GAP) promuovendo forme di “gioco sano”.

Verranno proposti alcuni giochi da tavolo che riprendono le fiabe e le storie classiche, presenti in Biblioteca, giochi per fare storytelling e inventare storie proprie. In particolare verranno utilizzati i seguenti giochi: Tale&Games, Inventastorie, C’era una volta, Story cube, Dixit, Raccontami una storia e altri. I laboratori sono rivolti a bambini e ragazzi che frequentano la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado. È gradita la presenza anche dei genitori in modo da promuovere il gioco comunitario.

Per info: Biblioteca comunale “A. Torresano” T 0376/720645, mail: biblioteca@comune.asola.mn.it