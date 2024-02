Motteggiana di nuovo senza medico, il sindaco: “Da noi spazi a disposizione”

Motteggiana Per il Comune permane il problema del medico di medicina generale: nella giornata di ieri Asst ha comunicato all’amministrazione che da venerdì 1° marzo cesserà il regime delle visite occasionali per gli ex assistiti del dottor Locatelli, e pertanto dovranno procedere alla scelta in un nuovo medico di medicina generale.

«La ricerca di un medico disponibile a coprire l’incarico ha dato, purtroppo, esito negativo – ci ha spiegato il sindaco Stefano Pelliciardi – La cronica carenza di medici è un problema che grava su diversi comuni, e che costringe i cittadini a spostarsi per accedere a strutture ambulatoriali in caso di necessità. Vista l’attuale situazione che coinvolge tutta la cittadinanza – aggiunge Pelliciardi, di fatto rispondendo ad alcuni rilievi che gli erano stati mossi, nelle scorse settimane, dall’opposizione – mi chiedo, chi pochi mesi fa suggeriva di non cambiare medico e di attendere, ora cosa dirà a questi cittadini? Che si è sbagliato a fornire certi consigli?».

Il primo cittadino motteggianese ha ribadito che «gli ambulatori comunali di Torricella e di Villa Saviola sono sempre disponibili per essere concessi in utilizzo, nel caso ci sia qualche medico che voglia esercitare la professione di medico di medicina generale a Motteggiana lo accogliamo a braccia aperte e confermiamo che le utenze sono a carico del Comune».

Nel frattempo Asst avvisa che l’ultimo giorno di visita del dottor Locatelli sarà il 29 febbraio. Poiché la ricerca di un medico di medicina generale sostituto non è andata a buon fine – come aveva già accennato il sindaco – gli ex assistiti del professionista dovranno effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli disponibili nell’ambito territoriale di riferimento. È possibile effettuare la scelta online attraverso il proprio fascicolo sanitario elettronico , collegandosi al sito www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it . Per info è possibile contattare il numero verde 800 030 606.

Questa modalità è da considerarsi preferenziale; in alternativa, qualora si fosse impossibilitati a completare la procedura online, è possibile recarsi negli sportelli dell’ufficio Gestione Assistiti di ASST Mantova (Suzzara – via Cadorna, 2 : martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16). In aggiunta, è possibile presentarsi in qualsiasi farmacia del territorio di ATS della Val Padana. Si ricorda che è necessario presentarsi agli sportelli di persona, munito di tessera sanitaria e documento di identità; oppure tramite persona delegata munita di delega compilata a cura dell’interessato, tessera sanitaria e documento di identità del delegante e del delegato.