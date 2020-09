Il Festivaletteratura bonsai chiude con un boom sul web

MANTOVA Al termine di un’edizione quanto mai extra-ordinaria, quel che più emerge è quanto lo slogan lanciato lo scorso maggio a titolare la campagna di raccolta fondi si sia fatto realtà: Il Festival lo facciamo insieme.

In un’edizione costruita in pochi mesi, la cui effettiva attuazione non è mai stata data per scontata, di importanza decisiva si è rivelato infatti il contributo di tutti i collaboratori e della grande rete che sta, e ancor più si è stretta, attorno al Festival. Dall’ideazione alla concreta realizzazione delle quattro piste che quest’anno hanno costituito l’anima e la struttura del programma svoltosi a Mantova dal 9 al 13 settembre (dalla radio all’Almanacco, nuovi strumenti che hanno creato una parte dei contenuti del Festival, passando per Piazza balcone, le Profezie e il Furgone poetico, che hanno letteralmente ‘trasportato’ gli autori incontro al loro pubblico), il successo di quest’edizione, anche nel funzionamento delle modalità di partecipazione, pone nuove e più sicure basi per un futuro che, pur incerto, dopo la sfida di quest’anno sarà ora più facile poter affrontare.

A fronte di un programma dimezzato nel numero degli eventi, e di una capienza dei luoghi ridotta a un terzo della loro capacità, la percentuale di partecipazione al Festival si è infatti mantenuta coerente con le passate edizioni, con il 93% dei biglietti totali staccati, pari a circa 20.000 presenze.

E, a rimarcare il successo di un’edizione che ha valicato i confini della città, anche l’incremento dei risultati web e social: nella sola settimana del Festival, gli incontri in streaming hanno registrato oltre 24.000 visualizzazioni, che si accompagnano ai 10.000 ascoltatori dei 17 programmi radio, con i loro 140 ospiti accolti in oltre 55 ore di trasmissione. Un netto incremento anche per l’account Instagram Festivaletteratura, i cui post hanno raggiunto 23.000 utenti, raccogliendo 15.000 interazioni e oltre 600.000 impressions, e registrando un aumento di +17.000 followers.

Su Facebook, i post hanno raggiunto 140.000 persone e raccolto oltre 60.000 interazioni.

Oltre 250.000, infine, le visualizzazioni dei tweet dell’account di Festivaletteratura. Appuntamento al prossimo anno dall’8 al 12 settembre.