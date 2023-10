Rugby Serie A Elite – Viadana, bel debutto: a Padova strappa un pari (27-27) al Petrarca

VIADANA Raramente capita che una partita di rugby finisca in parità. Solitamente ci sono sempre dei vinti e dei vincitori. Non è stato il caso di Petrarca Padova-Rugby Viadana. Le due compagini hanno iniziato la stagione con un 27-27. Un pareggio che per il Viadana potrebbe valere più dei 2 punti messi in cascina. Sì perché ieri in terra veneta si è visto un team giallonero che ha saputo prendere gli avversari nel modo giusto, affrontando la gara con grande determinazione fin dalle prime battute di gioco. Il Viadana ha sorpreso fino a un certo punto, perché nel gruppo giallonero c’è qualità e quando viene espressa con costanza nell’arco degli 80’, la squadra può impensierire chiunque. Anche i vice campioni d’Italia, che hanno chiuso la prima frazione di gioco sotto con il punteggio di 17-13. Una meta in assolo di Sauze, una marcatura di Crea che ha spinto sulle gambe e trovato un varco in un raggruppamento e un calcio di punizione di Madero che ieri non ha mai fallito al piede. Nella ripresa un calo dei gialloneri ha favorito la rimonta dei veneti. Un cartellino giallo a Boschetti per avanti volontario ha permesso al Petrarca di pareggiare i conti e a portarsi in vantaggio sul 27 a 20. Poi ci ha pensato Sauze ad accorciare le distanze: al 55’, dopo aver recuperato un up and under ed essersi lasciato alla spalle tre avversari, ha segnato la sua seconda marcatura. Madero ha trasformato portandosi sul 27 al 27 finale. L’ultima parte di gara è stata una vera e propria battaglia, con continui cambi di fronte e scambi dell’ovale. In ogni caso il Viadana è rimasto in partita fino alla fine. All’ultimo minuto di gioco, l’ultima speranza dei gialloneri che hanno sferrato un attacco nei 22 metri avversari. Il pallone è caduto, Tebaldi lo ha raccolto e calciato fuori mettendo fine alle ostilità. Quell’assalto finale deve servire per dare ancora più fiducia alla squadra in vista del proseguo di stagione. Domenica la prima allo Zaffanella contro Mogliano. Sarà necessario ancora un Viadana dal grande cuore e una prova di maturità per cercare di centrare la prima vittoria in campionato.