Tiro Defensivo – Manuele Camurri prepara l’esordio al Campionato Europeo

GONZAGA Da venerdì a domenica, al poligono di Arcisate (Varese), si svolgerà il Campionato Europeo Idpa (International Defensive Pistol Association), la variante sportiva del tiro difensivo. Per la prima volta la competizione sbarca in Italia per un’edizione che già si annuncia storica. Vi parteciperanno i 500 tiratori più forti del continente e tra loro vi è anche il mantovano Manuele Camurri, che sarà in azione sabato. 43 anni, per la precisione di Gonzaga, ha iniziato questa disciplina nel 2015. Un lustro quindi per arrivare già ad alti livelli. «Dopo quattro anni di gare – spiega Camurri – ho conquistato il titolo di campione italiano di categoria 2018 Doppia Azione e ho ottenuto vari podi e piazzamenti. Ci sono gare tutte le settimane, quindi sono riuscito velocemente a salire di categoria. Partecipo nella classe Esp Mm con il Team Lince di Guastalla». Esp sono le pistole migliorate cal. 9 x 21 e calibri maggiori tutte semiautomatiche, mentre Mm (Marksman) indica il livello raggiunto: buon tiratore. Sei infatti le classi, dal principiante al Distinguished Master . «Sono molto contento. Essere agli Europei è un bel traguardo. Nella mia categoria siamo in 38. Obiettivi? Mi piacerebbe fare una bella gara e arrivare almeno decimo. Il meteo per quei giorni dice: “diluvio universale”, quindi sarà davvero tosta». L’Idpa gestisce uno sport di tiro che simula scenari di difesa personale e scontri di vita reale. E’ stata fondata nel 1996 a Berryville, in Arkansas negli Stati Uniti, come risposta ai desideri dei tanti tiratori di tutto il mondo. L’organizzazione conta oltre 25.000 membri, tra Usa e resto del mondo. Questa disciplina è adatta sia al tiratore novizio o medio, sia per quello più esperto: è quindi divertente e stimolante per tutti. E’ stata sviluppata dai fondatori in modo che gli atleti potessero usare buffetteria (accessori in cuoio del corredo militare) e armi pratiche. Chi si avvicina a questa disciplina può spendere una somma minima per l’equipaggiamento ed essere competitivo da subito.