Fontanta conferma il rallentamento dei contagi: “Ancora presto per parlare di regressione del virus, ma siamo ottimisti”

MILANO – “Confermo il fatto che i dati si siano stabilizzati e il trend di crescita sia inferiore rispetto agli giorni. E’ ancora presto per capire se in effetti si stia arrivando al momento della regeressione, ma siamo fiduciosi”. Il presidente della Regione Lombardia in conferenza stampa pochi minuti fa ha quindi confermato quello che già era stato annunciato ieri, luned’ 23 marzo, dall’assessore Gallera. Fontana ha anche parlato della positività al Covid 19 di Bertolaso, isolato a casa con qualche liena di febbre, aggiungendo che ora si valuterà se lo stesso possa continuare a lavovare da remoto per la realizzzione dell’ospedale nei padiglioni della Fiera o se si debba pensare a un sostituto. “Quello che è certo – ha sottilienato il Governatore – è che l’intervento prosegiurà affinchè l’ospedale sia pronto il più presto possibile”