Volley Serie A3 maschile – Gabbiano, a Fano il 2 e 3 marzo la Final Four di Coppa Italia

MANTOVA È stata resa nota dalla Lega Pallavolo maschile la sede della Final Four di Coppa Italia di Serie A3. Dopo la finale conquistata lo scorso anno in B, la Gabbiano sarà protagonista dell’atto conclusivo della manifestazione anche nella categoria superiore e volerà… a Fano il 2-3 marzo. La sede della finale è stata decisa dopo il ballottaggio con Palmi che si era candidata con la cittadina marchigiana come prevedeva il regolamento per le formazioni che si sono qualificate alla finale. Non sono stati ancora comunicati gli orari delle partite, ma nelle due semifinali di sabato 2 marzo si sfideranno Gabbiano e Starsystem Fano, formazione locale, Nell’altra semifinale scenderanno in campo Monge Gerbaudo Savigliano e Omifer Palmi. Domenica 3 la finale. Le partite andranno in scena al PalaAllende in via San Lazzaro.