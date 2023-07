L’allarme di Cna: in dieci anni perse tremila imprese artigiane nel Mantovano

MANTOVA “Dalle 13.248 imprese artigiane nel 2012 siamo passati alle 10.260 imprese nel 2022, con la sciagurata perdita di ben 2.988 imprese. Tradotto in percentuale un meno 23% di imprese artigiane sono scomparse negli ultimi dieci anni dal tessuto produttivo mantovano. È un’emorragia continua – spiega il portavoce della Cna, Franco Bruno – che sta colpendo l’artigianato tradizionale quello che ha contrassegnato tantissime vie delle nostre città e dei paesi di provincia. Botteghe artigiane, negozi di vicinato che conservano l’identità di una comunità – prosegue Bruno -. Occorre una grande sforzo culturale dalla politica alle istituzioni, dalle imprese alle famiglie, dal mondo della scuola alle forze sociali – continua – per fare in modo che l’artigianato torni ad essere attrattivo per le nuove generazioni, ed è fondamentale favorire il ricambio generazionale e la continuità delle imprese artigiane. Una bottega artigiana che chiude perché non può trasmettere la proprietà è una sconfitta per la società – conclude Bruno – una perdita di conoscenza e competenze”.