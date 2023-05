Volley Serie B maschile – Il Gabbiano chiude il girone al secondo posto

CERESE Si chiude con una vittoria il primo girone dei play off, che non è servito al Gabbiano per salire in A3. Promosso Acqui Terme, ma da sabato la formazione di Serafini potrà giocarsi un’altra opportunità in un nuovo girone a tre squadre. Battendo lo Scanzorosciate, uno dei prossimi avversari (assieme al Malnate, che ha piegato 3-1 l’Ongina), Cordani e compagni giocheranno nei prossimi due sabati. Gli orobici, arrivati a Cerese in formazione incompleta, si sono arresi ai biancazzurri per 3-0 (25-23, 25-22, 25-16), i quali hanno finito al secondo posto il girone e potranno giocare in casa l’ultima partita della terza fase. Non è stata una vittoria facile perché per due set la partita è stata in equilibrio, prima che il Gabbiano scappasse nel terzo. Serafini si affida al solito sestetto e durante la gara entrano anche Lorenzi, Ferrari Ginevra (ottimo il suo ingresso) e Gola. Nel primo set c’è equilibrio fino a 11. Prova a scappare Scanzo sul 13-15 ma il Gabbiano aggancia l’avversario a 17. Entra Lorenzi e firma l’ace del 22-20. Chiude il parziale Cordani sul 25-23. Nel secondo set è il Gabbiano che vola sul 13-10 con i servizi di Andreoli. Un muro bergamasco avvicina gli ospiti sul 19-18. L’allungo decisivo arriva con Cordani sul 23-20 e con il pallonetto di Gola che vale il 25-22. Nel terzo set i padroni di casa vanno avanti con Scaltriti sul 13-10 e Ferrari Ginevra diventa protagonista nel finale. Cresce il muro del Gabbiano con Miselli, lo stesso Ferrari Ginevra e l’ultimo lo mette a segno Ferrari.