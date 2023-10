Goito – Mezzo secolo in negozio: premiata la merceria di Luisa Cominotti

GOITO Con una breve ma più che mai emozionate cerimonia ieri mattina sono stati festeggiati i cinquant’anni di attività commerciale ininterrotta del negozio di mercerie gestito da Luisa Cominotti, il cui padre subito dopo la guerra era stato sindaco di Goito per qualche anno.

Le “nozze d’oro” tra Luisa, Luigia all’anagrafe, e il suo negozietto di via 26 Aprile, in pieno centro, sono state festeggiate dai moltissimi clienti e amici a suon di brindisi e pasticcini. Molti i goitesi, infatti, che per questa significativa ricorrenza hanno voluto passare per congratularsi e per porgere un saluto.

Tra coloro che si sono soffermati a parlare con Luisa vi sono stati anche il priore e i rappresentanti dei colleghi commercianti goitesi che hanno consegnato una targa a ricordo della ricorrenza.

Un riconoscimento le è stato attribuito da Comune e consegnato direttamente dalle mani del primo cittadino Pietro Chiaventi.

Luisa, visibilmente commossa e soddisfatta, ha ringraziato tutti e ha promesso di voler continuare a tenere aperto il suo storico negozio che tante soddisfazioni, in mezzo secolo di attività, le ha procurato.

Inoltre va sottolineato che il negozio di Luisa Cominotti è diventato un punto di riferimento per tanti goitesi, compresi anche degli Amici della Lirica: proprio la lirica è infatti una delle maggiori passioni di Luisa.