Calcio dilettanti, play off e play out – Castiglione, serve un capolavoro. Suzzara, pomeriggio di passione

Mantova Quella sporca dozzina. Sono dodici le squadre mantovane impegnate oggi (le previsioni sono buone, i campi forse un po’ meno) nelle sfide dei play off e play out. Vediamo nel dettaglio.

Eccellenza – Il Castiglione gioca a Caravaggio e deve vincere per accedere alla fase interregionale dei play off dove troverebbe i trentini del Lavis. Non sarà impresa facile, come del resto dimostrano i due precedenti stagionali che hanno visto i Mastini soccombere nettamente: 4-0 in casa e 2-0 fuori. Nel primo turno, il Caravaggio ha battuto 2-0 l’Ospitaletto, mentre il Castiglione ha pareggiato in extremis, 1-1, col Cazzagobornato. «I ragazzi hanno già fatto tantissimo – dice mister Esposito – stavolta dovranno superarsi. Il Caravaggio è una squadra tosta, forte in tutti i reparti, abbiamo studiato i suoi punti deboli, cercheremo di sfruttarli. Dobbiamo giocare una gara ragionata, con la testa; buttarsi da subito all’arrembaggio finirebbe col fare il gioco dei nostri avversari».

Promozione – Pomeriggio di passione per il Suzzara, che affronta all’Allodi la Nuova Valsabbia nel ritorno dei play out: dopo l’1-1 dell’andata, ai bianconeri basterà anche un altro pareggio per salvarsi. «Gara da affrontare con lo spirito giusto – si raccomanda il presidente Enzo Palvarini – siamo a un passo dalla salvezza, ma non dobbiamo giocare per il pari. Mi auguro di vedere tanto pubblico allo stadio». Assente per squalifica Bonaccio, in dubbio Terragin.

1ª Categoria – La Serenissima fa visita al Nuvolera nel secondo turno dei play off e ha solo un risultato a disposizione, la vittoria, per continuare la corsa. Nel primo turno, il Nuvolera ha battuto 4-0 la Rapid United, mentre la Sere ha fatto 1-1 con lo Sporting.

Il Curtatone è di scena a Pavone Mella nel ritorno dei play out e dopo il pari dell’andata al Boschetto, 1-1, deve vincere a tutti i costi per salvarsi.

2ª Categoria – Poggese e Voltesi si affrontano a Poggio Rusco nella finale play off del girone O. Entrambe hanno pareggiato la gara del primo turno (rispettivamente 1-1 col Quistello e 0-0 con la Medolese) e un eventuale pareggio stavolta premierebbe i biancazzurri di Negrini in virtù della migliore classifica. I collinari, va da sè, devono solo vincere. Nel girone cremonese entra in scena il Casaloldo, che ospita il Pescarolo: ai virgiliani basta il pareggio, ma in campionato sono arrivate due sconfitte.

Dinamo e Ostiglia si affrontano a Gonzaga nel ritorno dei play out. Si riparte dall’1-1 dell’andata in virtù del quale ai biancorossi basterà il pari per salvarsi.

3ª Categoria – Juniors Cerlongo-Voltese è la semifinale del girone mantovano. Fattore campo e due risultati su tre a favore dei padroni di casa, mentre i collinari devono vincere. Una settimana fa, nell’ultima di campionato, è finita 1-1. La vincente affronterà in finale l’Atletico Castiglione.

A Dosolo va in scena la finale del campionato reggiano tra la “nostra” Rapid Viadana e il Reggio Calcio. Anche in questo caso il pareggio premierebbe la squadra di casa, meglio piazzata in classifica, ma sono previsti i tempi supplementari. La Rapid, vincitrice della Coppa di categoria, ha già un piede e mezzo in Seconda.

IL PROGRAMMA

ECCELLENZA GIRONE C

2° turno play off, oggi ore 16

Caravaggio-Castiglione

PROMOZIONE GIRONE D

2° turno play off (giocata ieri)

Orceana-Castellana 0-2

Ritorno play out, oggi ore 16

Suzzara-Nuova Valsabbia (andata 1-1)

1ª CATEGORIA GIRONE G

2° turno play off, oggi ore 17

Nuvolera-Serenissima

Ritorno play out, oggi ore 17

Pavonese Cigolese-Curtatone (andata 1-1)

2ª CATEGORIA GIRONE I

2° turno play off, oggi ore 17

Casaloldo-Pescarolo

2ª CATEGORIA GIRONE O

2° turno play off, oggi ore 17

Poggese-Voltesi

Ritorno play out, oggi ore 17

Dinamo Gonzaga-Ostiglia (andata 1-1)

3ª CATEGORIA MANTOVA

Semifinale play off, oggi ore 17

Juniors Cerlongo-Voltese

3ª CATEGORIA REGGIO

Finale play off, oggi ore 16.30

Rapid Viadana-Reggio Calcio