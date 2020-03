Dall’Associazione cinese di Mantova 700 mascherine alla Cri

MANTOVA Grazie alla donazione dell’Associazione Cinese di Mantova con in prima linea il Presidente sig. Lin Xufeng Francesco, sono state consegnate alla CRI Comitato Locale di Mantova numero 500 mascherine chirurgiche e numero 200 mascherine FFP3. Nella foto il Presidente dell’Associazione Cinese di Mantova ed un appartenente alla comunità ed il Consigliere CRI Comitato Locale di Mantova Stefano Miniuti. La CRI Comitato Locale di Mantova, per voce del Presidente Matteo Formizzi ringrazia l’Associazione Cinese di Mantova per la donazione effettuata