Calcio – Conforto e aiuto agli amici cesenati: la trasferta più bella degli ultras del Mantova

CESENA Promessa mantenuta. Una trentina di tifosi mantovani si è recata ieri a San Martino in Fiume, quartiere di Cesena, per portare sostegno e soccorso alla popolazione duramente colpita dalle alluvioni degli ultimi giorni. Come si ricorderà, gli ultras biancorossi, in nome della consolidata amicizia con i supporter cesenati, avevano promosso una raccolta di fondi e beni di prima necessità da devolvere agli sfollati della zona. La risposta è stata positiva. I tifosi hanno recapitato il materiale raccolto e, armati di badili, non si sono tirati indietro nel rimuovere il fango attorno alle case. Bravi.